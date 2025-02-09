За бортом оказались, в том числе Xiaomi Civi и Poco M4 Pro.

Xiaomi во второй раз за февраль обновила список EOS (End of Support), в который попадают устройства, которые больше не будут получать апдейты системы.

На этот раз в него попали фирменные модели, а также смартфоны брендов Redmi и Poco. Модели, которые стали раритетами:

Xiaomi Civi

Xiaomi 12X

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 11T 5G

POCO C31

POCO X3 GT

POCO M4 Pro 5G

Указанными смартфонами можно будет и дальше пользоваться, но для них не будут выходить обновления программного обеспечения и патчи безопасности.

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Лучшее, что могут сделать владельцы смартфонов из списка – это перейти на более современные модели, так как без официальной поддержки безопасность девайсов может быть под угрозой. Также можно перейти на неофициальную прошивку, но это вариант для продвинутых пользователей.

Ранее в сети появился список смартфонов Samsung, которые перестанут получать обновления в 2025 году. Для Galaxy S21, Galaxy M14 и других популярных моделей наступает конец эпохи.

А меж тем Xiaomi готовится к скорой презентации Xiaomi 15 Ultra с уникальной камерой. Он будет конкурировать с iPhone 16 Pro и Galaxy S25 Ultra.

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