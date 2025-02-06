Для Galaxy S21, Galaxy M14 и других популярных моделей наступает конец эпохи.

Компания Samsung поддержала пример Google, пообещав поддерживать свои смартфоны обновлениями в течение 7 лет. Только эффект от решения корейской корпорации ощутят владельцы семейства Galaxy S24 и новее – более старых моделей это не касается.

В 2025 году Samsung постепенно обновит до One UI 7 (Android 15) целый ряд смартфонов Galaxy, но для ряда моделей данное обновление станет последним. Издание GizmoChina составило список таких устройств:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy F14

Кроме того, в 2025-м достигнут окончания поддержки планшеты Galaxy Tab S6 Lite (2022) и Galaxy Tab Active 4 Pro.

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Специалисты отметили, что эти устройства остаются релевантными для покупки, но окончательно устареют уже к 2026 году, когда для них перестанут выходить даже патчи безопасности.

Что касается One UI 7, то она обещает стать одним из крупнейших обновлений Android от Samsung за последнее время. Изменений много, от интерфейса до функций. Пока что прошивка доступна в смартфонах Galaxy S25 и S24. Для остальных устройств, начиная с флагманов, выход намечен на февраль.

Накануне Xiaomi отправила "на пенсию" 10 смартфонов, включая популярные Redmi Note 11 и Redmi 10C. Они больше не будут получать официальные обновления HyperOS и Android, включая патчи безопасности.

Исследование, проведенное аналитиками показало, что Samsung Galaxy A15 5G был самым продаваемым Android-смартфонов в 2024 году. Это бюджетная модель, которая предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и пять лет поддержки безопасности. В Украине она продается за ~7000 грн.

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