Компания прекратит бесплатную поддержку "десятки" уже в октябре 2025-го.

В октябре 2025 заканчивается поддержка Windows 10. Обычные пользователи перестанут получать патчи безопасности и будут вынуждены перейти на новую ОС. Но компания Acros Security, которая стоит за сервисом микропатчей 0Patch, объявила, что до смерти "десятки" еще далеко.

Обновление Windows 10 возьмет на себя сама Acros. Апдейты будут приходить через сервис 0Patch в течение 5 лет после прекращения поддержки Windows 10 со стороны Microsoft, то есть фактически до 2030 года, пишет портал Neowin.

0Patch уже зарекомендовал себя как надежный поставщик обновлений безопасности для неподдерживаемых продуктов. Так, компания по-прежнему предлагают апдейты для Windows 7 и старых версий Microsoft Office.

Видео дня

Само собой, поддержка от 0Patch не бесплатная. За каждый ПК с Windows 10 придется платить по 24,99 евро за год. Для корпоративных клиентов ценник 35 евро за устройство.

Ранее Microsoft обнародовала расценки на продление поддержки Windows 10 для корпоративных пользователей ($61 в год за каждый компьютер в офисе), однако для простых пользователей цены пока не объявлены. В отличие от официальной платной программы от Microsoft, 0Patch предлагает пять лет обновлений вместо трех.

Windows 10 вышла в 2015 году и все еще является выбором большинства пользователей, в том числе с Украины. По данным Statcounter от мая 2024-го, устаревшая система установлена на 78% компьютерах, тогда как Windows 11 – всего 15%.

Windows 10 перестала получать функциональные обновления чуть больше года назад, а полноценная поддержка ОС прекратится в октябре 2025 года. В связи с этим Microsoft старается всеми способами убедить юзеров перейти на Windows 11 и рассказывает, чем новая ОС лучше старой.

Вас также могут заинтересовать новости: