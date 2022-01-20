В Windows 11 нашли значительный апдейт / фото microsoft.com
Раннюю версию обновленного диспетчер задач для Windows 11 нашли в последней тестовой сборке операционной системы.
Об этом сообщает издание The Verge.
Обновленный диспетчер поддерживает тёмную тему. Интерфейс похож на редизайн самой операционной системы: углы закруглены, тона - пастельные.
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Вместо вкладок используется боковая панель, позволяющая переключаться между разделами.
Многие функции диспетчера пока не работают, а когда состоится полноценный релиз крупнейшего за 10 лет апдейта - пока неизвестно.
В Windows 11 нашли значительный апдейт / скриншот Gustave Monce / Discord
В Windows 11 нашли значительный апдейт / скриншот Gustave Monce / Discord
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