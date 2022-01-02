Как упростить работу с микшером, вернуть старое контекстное меню и другое.

В октябре 2021 знаменитая компания Microsoft представила миру новую версию главного своего продукта Windows 11.

Система стала красивее и удобнее, но части функций по-прежнему не хватает, а те, что на месте, зачастую реализованы неудобно. Именно для этого, любители регулярно разрабатывают дополнительные программы и утилиты, которые оптимизируют работу операционной системе. О них и поговорим далее.

EarTrumpet

EarTrumpet – бесплатная программа для Windows 10/11, доступная в магазине Microsoft. Главной ее функцией является предоставление возможности управления звуком приложений отдельно от общего уровня громкости.

То есть, программа добавляет отдельные индикаторы громкости для каждого работающего приложения, которые также легко регулировать. Для этого не нужно каждый раз искать в меню "Параметры" нужные настройки.

Внешне, утилита не отличается от стандартного интерфейса операционной системы, а потому гармонично впишется в существующую персонализацию.

ModernFlyouts

ModernFlyouts – программа для улучшения отображения некоторой информации в W11. Она использует незадействованное окно, которое появляется при регулировке громкости и яркости экрана и отображает там информацию о включенном Caps Lock или Insert.

Параллельно там отображается ползунок проигрываемого трека, который поддается перемотке. Программа легко настраивается и принимает стили, которые больше нравятся пользователю.

Можно настроить практически любой модуль и изменить его внешний вид, чтобы гармонично интегрировать его в уже существующую систему. ModernFlyouts доступна бесплатно в Microsoft Store.

BatteryBar

Пока что BatteryBar доступна только для Windows 10, однако разработчики в скором времени обещают адаптировать утилиту под "одинадцатку".

Программа позволяет наблюдать за состоянием батареи устройства, уровне его заряда, расчетном времени работы аккумулятора, уровне износа и другими важными показателями. Индикатор закрепляется в панели задач и гармонично вписывается в дизайн системы.

Start11

3 ноября мир увидела новая утилита, которая позволяет оптимизировать меню "Пуск" новой операционной системы. Данная утилита позволяет вернуть внешний вид более старых версий, включая Windows 10 и 7. Помимо этого существует множество вариантов кастомизации, включая возможность изменить расположение панели задач, рабочей области и основных иконок.

Start11 доступна на сайте разработчика за 5 долларов (~135 грн), предусмотрен бесплатный 30-дневный период.

Старое контекстное меню

Для тех, кто не особо любит перемены, разработчики предусмотрели возможность вернуть старое контекстное меню в новой операционной системе. Для этого пользователю необходимо запустить Windows PowerShell или Windows Terminal от имени администратора. Потом следует вставить в окно команду:

reg add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve

После перезапуска компьютера изменения вступят в силу и привычное контекстное меню из Windows 10 вернется.

Новая версия Windows вышла относительно недавно, однако множество разработчиков по всему миру начали работу над тем, чтобы сделать ее удобной для всех пользователей и со временем количество программ, которые помогут адаптировать систему под нужды каждого будет только расти. А потому, все смогут использовать все преимущества Windows 11 без особо дискомфорта.Читайте такжеУ владельцев пиратских версий Windows начали воровать деньги из криптокошельков

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