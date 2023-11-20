Помимо главного разработчика ChatGPT Microsoft забрала и ушедших вслед за ним сотрудников OpenAI себе в команду.

Недавно уволенный из OpenAI по причине "неискренности" Сэм Альтман не вернулся на пост гендиректора по просьбе совета директоров. И этому есть объяснение – создателю ChatGPT предложили, вероятно, более перспективную и высокооплачиваемую должность.

Издание The Verge сообщает, что Альтман перешел в Microsoft, где возглавит "новую группу передовых исследований в области искусственного интеллекта".

Источник сообщает, что помимо Альтмана Microsoft забрала и ушедших вслед за ним сотрудников OpenAI себе в команду, включая сооснователя компании Грега Брокмана. А OpenAI ставит на роль временно исполняющего обязанности гендиректора стартапа Эммета Шира – сооснователя платформы Twitch. Это уже третий гендиректор стартапа за последние три дня.

Видео дня

Вскоре после увольнения Альтмана СМИ узнали о том, что совет директоров начал переговоры о возвращении Альтмана под давлением Microsoft и других инвесторов. Но бывший CEO поставил ультиматум: он вернется только после отставки всего правления. В итоге члены руководства так и не пришли к решению к установленному сроку.

По сообщениям The New York Times, до отставки Альтман начал собирать собрать деньги на проект по производству чипов для нужд искусственного интеллекта. Будущая компания с кодовым названием Tigris должна была конкурировать с Nvidia. Проект привлек внимание инвесторов и Microsoft.

Компания OpenAI является главным игроком на рынке генеративных языковых моделей, а возможно и искусственного интеллекта в целом. Их главное творение – "умный" чат-бот ChatGPT, который произвел настоящий фурор в IT-сообществе.

Однако теперь будущее OpenAI под вопросом – огромную часть инвестиций в этот проект сделала Microsoft. Хоть корпорация уверяет, что "сохраняет приверженность" партнерству с OpenAI, в которую вложила $10 млрд, очевидно, что теперь Microsoft перестанет так сильно подпитывать OpenAI, ставшую конкурентом.

А ранее этим летом была новость, что OpenAI столкнулась с финансовыми трудностями, и теперь ей грозит банкротство уже через год. Сейчас OpenAI по сути "живут" благодаря финансированию от Microsoft в размере $10 млрд, а количество пользователей ChatGPT стабильно уменьшается.

Вас также могут заинтересовать новости: