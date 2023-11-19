Однако инвесторы OpenAI уже давят на совет директоров в попытке вернуть Альтмана назад.

Вчера компания OpenAI, которая разработала ChatGPT, неожиданно объявила об увольнении своего руководителя Сэма Альтмана. В качестве причины была названа "неискренность".

Новость многих шокировала, но теперь ситуация становится еще страннее, так как ресурс The Verge со ссылкой на источники говорит, что OpenAI хочет вернуть Альтмана назад, которого они уволили меньше суток назад.

Источник сообщает, что инвесторы OpenAI давят на совет директоров в попытке вернуть главного разработчика ChatGPT на пост гендиректора. Правление уже начало переговоры с Альтманом по этому поводу. В то же время сам Альтман готов основать свой стартап, если вернуться в OpenAI все же не получится.

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The Verge пишет, что внутри OpenAI сейчас происходят какие-то очень серьезные изменения, так как ситуация не ограничивается только неожиданным поступком относительно Альтмана. Чуть раньше в отставку подал председатель правления OpenAI Грег Брокман. Также из компании ушел целый ряд опытных специалистов, а запланированная продажа части акций OpenAI "висит на волоске".

Один из источников Forbes добавил, что Сэм Альтман, скорее всего, вернется только в том случае, если в OpenAI согласятся на его условия. Таким образом, можно сделать вывод, что речь идет о борьбе за власть внутри одной из самых перспективных компаний 21 века.

Компания OpenAI является главным игроком на рынке генеративных языковых моделей, а возможно и искусственного интеллекта в целом. Их главное творение – "умный" чат-бот ChatGPT, который произвел настоящий фурор в IT-сообществе.

Этим летом была новость, что OpenAI якобы столкнулась с финансовыми трудностями, и теперь ей грозит банкротство уже через год. Сейчас OpenAI по сути "живут" благодаря финансированию от Microsoft в размере $10 млрд, а количество пользователей ChatGPT стабильно уменьшается.

Ранее в этом месяце Илон Маск анонсировал запуск своего чат-бота, который должен быть "как ChatGPT, только лучше". Но он будет доступен только для подписчиков платного тарифного плана X Premium+.

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