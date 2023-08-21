Несмотря на финансирование от Microsoft, ее текущее финансовое положение остается довольно тяжелым, вдобавок, компания теряет пользователей.

Несмотря на то, что ChatGPT, запущенный в конце 2022 года, произвел настоящий фурор в IT-сообществе, компания OpenAI, стоящая за созданием популярного чат-бота, столкнулась с финансовыми трудностями, и теперь ей грозит банкротство уже через год.

Согласно отчетам, ежедневные расходы на поддержание работы ChatGPT составляют порядка $700 000. При этом эти затраты не включают в себя другие продукты компании, такие как GPT-4 и DALL-E 2. Сейчас OpenAI по сути "живут" благодаря финансированию от Microsoft в размере $10 млрд,

Тем временем в последние пару месяцев количество пользователей ChatGPT стабильно уменьшается. Это связано как с ухудшением качества ответов чат-бота, так и развитием конкурирующих нейросетей, а также обилием условно-бесплатных сервисов, предоставляющих доступ к GPT-генерации.

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Вдобавок ко всему ситуацию обостряет конфликт между США и Китаем в технологической сфере. OpenAI испытывает трудности с улучшением и обучением новых моделей из-за нехватки необходимого оборудования на рынке. Если тенденция продолжится, то к концу следующего года создателей ChatGPT может ожидать банкротство.

У ChatGPT множатся конкуренты

Тренд с ChatGPT настолько сильно и быстро поднял шум в медиа, что сейчас практически все, будь то крупные, или малые IT-компании спешат внедрять ИИ в свои продукты.

К примеру, Meta Цукерберга готовится запустить во всех своих соцсетях необычные чат-боты с разными личностями. Например, один из них будет говорить, как национальный герой и 16-й президент США Авраам Линкольн. А советы путешественникам станет давать чат-бот в виде персонажа-серфера.

Также недавно в Украине запустился долгожданный ответ на ChatGPT от Google – проверить возможности разговорного бота Bard можно по ссылке. Также компания взялась активно модернизировать свой поисковик с целью сделать его более "человечным".

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