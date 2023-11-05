Samsung намерена сделать будущие флагманы чуть ли не "самыми умными смартфонами в истории".

Премьера флагманских смартфонов серии Galaxy S24 от Samsung состоится 17 января 2024 года. В линейку войдут базовый Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и топовый Galaxy S24 Ultra, пишет известный корейский ресурс SBS Biz.

Таким образом презентация новых смартфонов состоится на несколько недель раньше, чем у предшественников. Напомним, Galaxy S23 были представлены в начале февраля.

Samsung намерена сделать Galaxy S24 чуть ли не "самыми умными смартфонами в истории". Говорят, что будущие флагманы получат множество ИИ-функций: например, пользователи смогут создавать изображения по текстовому описанию. А цифровой ассистент Bixby превратится в подобие ChatGPT.

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Какими будут флагманы Samsung Galaxy S24:

S24: экран 6,1" Dynamic AMOLED LTPO, Full HD+, 2500 нит, 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3, тройная камера (50/12/10 Мп), батарея 4000 мАч, зарядка 25 Вт.

S24 Plus: экран 6,6" Dynamic AMOLED LTPO, WQHD+, 2500 нит, 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3, тройная камера (50/12/10 Мп), батарея 4900 мАч, зарядка 45 Вт.

экран 6,6" Dynamic AMOLED LTPO, WQHD+, 2500 нит, 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3, тройная камера (50/12/10 Мп), батарея 4900 мАч, зарядка 45 Вт. S24 Ultra: экран 6,8" Dynamic AMOLED LTPO, WQHD+. 2500 нит, 144 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 3, квадрокамера (200/50/12/10 Мп), батарея 5000 мАч, зарядка 45 Вт.

Если верить слухам и утечкам, Samsung реализует в новую линейку Galaxy S24 все самые последние тренды и функции. Мы уже слышали о титановой рамке, поддержке спутниковой связи и рекордных 2 Гбайтах памяти.

Дизайн всех моделей тоже известен: базовый Galaxy S24 будет похож на последние iPhone, а модель Ultra получит "одни из самых узких рамок среди всех смартфонов".

А до конца 2023 года должен дебютировать OnePlus 12, правда, глобальный релиз состоится только в начале 2024 года. Он получит самый яркий в мире экран, также заметно прокачают камеры и батарею.

Также в 2024 году на рынке начнут появятся смартфоны с разворачиваемыми экранами – аналогов такой конструкции пока нет. Производители понимают, что на рынке складных устройств трудно тягаться с Samsung, поэтому активно разрабатывают смартфоны в новом форм-факторе.

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