Всего новые смартфоны должны получить семь расцветок.

За пару недель до официальной презентации в сети засветились качественные рендеры суперфлагмана Samsung Galaxy S24 Ultra в эксклюзивных расцветках.

Как уже известно, новые смартфоны должны получить семь расцветок: это серый, черный, фиолетовый и желтый. Эксклюзивная палитра включает оранжевый, сиреневый и зеленый оттенки – их можно будет приобрести только через интернет-магазин компании.

В плане дизайна S24 Ultra не претерпел изменений за исключением полностью плоского экрана. Примечательно, что Samsung, которая много лет назад и ввела моду на изогнутые экраны, заканчивает выпускать такие смартфоны одной из первых.

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Еще одно нововведение – рамка будет выполнена из титана, как и в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В остальном новая модель будет похожа на предшественника. На месте и узнаваемый блок камер с пятью круглыми модулями и стилус.

Флагманскую линейку Samsung Galaxy S24 официально представят 17 января 2024 года, а в продажу она поступит в конце месяца. Если базовые модели подешевеют, то самая топовая модель S24 Ultra наоборот вырастет в цене, хоть и не намного.

Все смартфоны будут оснащены топовыми процессорами Snapdragon 8 Gen 3, а основной упор Samsung сделает на искусственном интеллекте. Корейская компания хочет дать покупателям "самые умные смартфоны в истории".

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