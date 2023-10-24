Презентация следующего поколения флагманских Samsung ожидается в начале 2024 года.

Компания Samsung сделает большую ставку на искусственный интеллект (ИИ) в своих новых флагманах Galaxy S24, даже превзойдя то, что конкуренты из Google предлагают в линейке Pixel 8.

Согласно данным портала SamMobile, модели серии Galaxy S24 получат функционал, взятый непосредственно из ChatGPT и Google Bard. К примеру, возможность создавать контент и истории на основе нескольких ключевых слов, предоставленных пользователем.

Также будут фирменные фишки на основе ИИ, разработанные самой Samsung. Часть возможностей должна быть доступна онлайн, а часть офлайн. Например, на телефонах появится встроенная возможность создавать изображения по текстовому описанию.

Видео дня

Ну и напоследок Samsung постарается прокачать своего цифрового помощника Bixby, чтобы не отставать от конкурентов – вероятно, он превратится в подобие ChatGPT.

Что еще известно о Galaxy S24

Похоже, Samsung собирается реализовать в новой линейке Galaxy S24 все самые последние тренды и функции. Мы уже слышали о титановой рамке, суперузкой рамке и рекордных 2 Гбайтах памяти.

Ранее стали известны все ключевые характеристики топового S24 Ultra. Если информация достоверна, то пользователей ждет куда больше нововведений, чем при переходе с S22 Ultra на S23 Ultra. Презентация ожидается в начале 2024 года, в январе или феврале.

Также известно о планах производителя уже в следующем году выпустить сенсор камеры с рекордным разрешением 440 Мп. Ожидается, что первым такую камеру получит Galaxy S25 Ultra.

Вас также могут заинтересовать новости: