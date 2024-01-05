На европейском рынке ценник Galaxy S24 Ultra с накопителем на 1 ТБ перевалит за 1800 евро.

Презентация линейки Samsung Galaxy S24 намечена на 17 января. За 2 недели до анонса секретов почти не осталось: уже известны характеристики, дизайн и основные "фишки". Новая же утечка раскрыла ожидаемые европейские цены на смартфоны линейки.

Хорошая новость – на базовые версии Galaxy S24 и S24+ цены чуть ниже, чем были у предшественников. Плохая новость – топовая модель Galaxy S24 Ultra, которая будет конкурировать с iPhone 15 Pro Max, станет дороже.

Стоимость Samsung Galaxy S24:

Galaxy S24 (128 ГБ) — 899 евро (~37 500 грн) Видео дня

Galaxy S24 (256 ГБ) — 959 евро (~39 500 грн)

Galaxy S24+ (256 ГБ) — 1149 евро (~47 700 грн)

Galaxy S24+ (512 ГБ) — 1269 евро (~52 800 грн)

Galaxy S24 Ultra (256 ГБ) — 1449 евро (~60 200 грн)

Galaxy S24 Ultra (512 ГБ) — 1569 евро (~65 200 грн)

Galaxy S24 Ultra (1 ТБ) — 1809 евро (~75 200 грн)

Таким образом, ценник на Galaxy S24 Ultra будет на 50 евро выше, чем у прошлогодней версии. Однако есть и плюс: эта модель будет поставляться с 12 ГБ ОЗУ в минимальной конфигурации, тогда как самая дешевая версия Galaxy S23 Ultra оснащалась только 8 ГБ ОЗУ.

Источник уточнил, что это цены линейки Samsung Galaxy S24 для Италии. В других странах Европы, скорее всего, ценники не будут сильно отличаться.

Напомним, смартфоны будут оснащены топовыми процессорами Snapdragon 8 Gen 3 или Samsung Exynos 2400 – в зависимости от региона продаж. А основной упор производитель сделает на искусственном интеллекте. Корейская компания хочет дать покупателям "самые умные смартфоны в истории".

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