Ожидается, что презентация новых флагманов Samsung состоится 17 января, а в продажу они поступят 30 января.

Крупные производители не умеют хранить секреты – ежегодно важные релизы сливают в сеть за недели или даже месяцы до анонса. Так случилось и с Samsung, когда инсайдеры рассказывали о всех характеристиках будущих смартфонов серии Galaxy S24.

Бонусом инсайдеры поделились качественными рендерами, на которых Galaxy S24 Ultra показали со всех сторон и в разных цветах. А ведь до официальной премьеры еще почти месяц – она намечена на 17 января.

Samsung Galaxy S24 – что известно

Все три модели линейки получат экраны с заметно подросшей максимальной яркостью (2600 нит) и защиту от воды и влаги по стандарту IP68.

У Galaxy S24 и Galaxy S24+ будет алюминиевая рамка, у Galaxy S24 Ultra – титановая.

Главный датчик основной камеры S24 Ultra имеет разрешение 200 Мп, будет поддерживаться зум 2х, 3х, 5х и 10х. У Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24 Plus 12 ГБ оперативной памяти, у обычного Galaxy S24 – 8 ГБ.

Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут продаваться в Европе и на некоторых других рынках с фирменным процессором Exynos 2400. Galaxy S24 Ultra снабжается чипом от Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 по всему миру.

Видео дня

На опубликованных промо-рендерах Galaxy S24 Ultra показан в стандартных цветах, но должны быть и эксклюзивные, которые будут доступны только при покупке смартфона через официальный сайт Samsung.

По большей части дизайн копирует прошлые поколения, но есть все же парочку заметных изменений: титановая рамка, плоский экран, а отступы вокруг дисплея уменьшатся. Отсек для стилуса на месте – слева на нижней грани корпуса.

Ожидается, что презентация линейки Samsung Galaxy S24 состоится 17 января – это на несколько недель раньше, чем у предшественников. А в продажу они поступят 30 января.

Несмотря на ряд улучшений, в частности спутниковую связь, все три модели будут стоить столько же, сколько и Galaxy S23. То есть S24 будет стартовать от 799 долларов, S24 Plus – от 999 долларов, а S24 Ultra обойдется в 1199 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: