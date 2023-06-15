По данным источника, базовые модели iPhone 15 получат сенсоры на 48 Мп вслед за "прошками".

Apple расширит 48-мегапиксельную систему камер на всю линейку iPhone 15. Об этом сообщают китайские СМИ, ссылаясь на отчет о том, что компания Sony, в связи с "нехваткой производственных мощностей", обратилась к TSMC за помощью в разработке модулей камеры.

Ожидается, что 48-мегапиксельные камеры в iPhone 15 и 15 Plus будут использовать трехслойный CMOS-датчик, который захватывает больше света – это положительно скажется на качестве итоговых фотографий.

Журналисты пишут, что в этом году Apple, возможно, будет сложнее сохранить достаточный уровень дифференциации между обычными iPhone и Pro. Интерактивный вырез Dynamic Island и более продвинутая система камер были одними из основных преимуществ iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, которые побудили пользователей перейти на новые айфоны. Однако в этом году обе эти "фишки" будут доступны всем покупателям iPhone 15, а не только Pro.

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Если информация о внедрении 48-мегапиксельных камеры в базовые модели iPhone 15 подтвердится, то это может означать, что на этот раз Pro-устройства будут выделяться в первую очередь не фото- и видеовозможностями, а, например, наличием долгожданного USB-C.

В плане дизайна Pro-модели iPhone 15 получат более округлые грани задней части, вроде того, как это сделано с корпусом новых MacBook Pro. Последний раз округлые боковины использовались в модели iPhone 11. Кроме того, iPhone Pro и Pro Max этого года могут отказаться от рамы из нержавеющей стали в пользу более прочной титановой.

Apple впервые за шесть лет повысит стоимость iPhone

Сразу несколько сетевых источников сообщают, что Apple намерена повысить цены на свои грядущие смартфоны. Речь о моделях 15-й серии, анонс которых ожидается в сентябре.

Ожидается, что 15-й "Айфон" будет дороже 14-го на $200. По крайней мере это касается премиальных моделей iPhone 15 Pro. Последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999.

Напомним, накануне Apple анонсировала iOS 17, которая выйдет в сентябре вместе с новыми Айфонами. Но если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера.

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