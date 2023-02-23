Главное нововведение в базовом iPhone 15 заключается в отказе от выреза в экране – его заменит Dynamic Island.

Самый дешевый айфон в грядущей линейке iPhone 15 показался на качественных рендерах, которые основаны на утекших CAD-чертежах смартфона. Ранее этот же источник поделился изображениями iPhone 15 Pro.

Одно из наиболее заметных изменений – появление в базовом смартфоне Apple интерактивного выреза Dynamic Island, который дебютировал в iPhone 14 Pro. В сентябре 2022 аналитик Росс Янг говорил о том, что новая фишка появится во всех моделях iPhone 2023 года.

Кроме того, в файлах указывается увеличенная до 6,2 дюйма диагональ дисплея, хотя в iPhone 12, 13 и 14 диагональ составляет 6,1 дюйма. Разрешение и частота обновления экрана не уточняются, но, большинство инсайдов указывают на то, что базовые модели новых айфонов опять останутся с 60-герцовыми дисплеями.

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И последнее, ожидаемое многими, – переход с Lightning на разъем USB-C. Того требует европейский закон, который вступит в силу с осени 2024 года. Вероятно, Apple ограничит работу сторонних кабелей USB-C с iPhone 15, чтобы заставить пользователей покупать их фирменные шнуры.

Что прямо сейчас известно про iPhone 15

Презентация линейки iPhone 15 традиционно состоится осенью. Ожидается, что базовые модели в этом году будут более сбалансированным, чтобы сократить пропасть между дешевыми и дорогими версиями.

Помимо новой камеры и Dynamic Island, iPhone 15 и 15 Plus получат новый процессор Apple A16, разъем USB-C и изогнутые грани. Эксклюзивным для Pro-моделей будет увеличенный объем ОЗУ до 8 Гб, еще более быстрый процессор A17 и отказ от физических кнопок.

Самые значительные изменения Apple припасла для модели 15 Ultra. Эта версия айфона получит титановый корпус со скругленными краями и плоским экраном в стиле Apple Watch Ultra, двойную селфи-камеру, а на задней панели наконец появится перископный телеобъектив.

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