Финальная версия iOS 17 для всех станет доступна лишь в сентябре, но те, кому не терпится, могут установить ее уже сейчас.

Вчера вечером Apple анонсировала обновленную iOS 17, которая выйдет в сентябре вместе с новыми смартфонами компании. Она предложит пользователям ряд улучшенных функций, в том числе возможность превратить ваш iPhone в смарт-дисплей.

Если вам не терпится опробовать все нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера прямо сейчас. Единственный момент – перед установкой iOS 17 не забудьте сделать резервную копию смартфона в iCloud: "Настройки" → "Имя вашего Apple ID" → iCloud → "Резервная копия в iCloud" → "Создать резервную копию"

Как установить бету iOS 17

Если у вас ранее был установлен бета-профиль iOS 16, то вполне возможно, что вы уже можете обновиться и до беты iOS 17. Для этого в разделе настроек "Обновление ПО" зайдите в "Бета-обновления" и выберете iOS 17 Developer Beta. Дальше вы увидите предложение загрузить iOS 17.

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Если профиля у вас нет, либо обновление не приходит, делаем следующее:

Удаляем свой старый профиль (если он у вас есть);

Загружаем бета-профиль iOS 16.6 по ссылке через браузер айфона;

Устанавливаем профиль и перезагружаем смартфон;

Ждем 1-2 минуты и проверяем обновление – в разделе настроек "Обновление ПО" вам должна быть доступна iOS 17 для загрузки.

В случае с iPad и iPadOS 17 порядок действий аналогичный.

Кто сможет обновиться

Обновление iOS 17 не поддерживает сразу несколько старых айфонов. Речь идет об iPhone 8, iPhone 8 Plus и легендарном iPhone X – первом телефоне Apple с Face ID. Таким образом обновиться до iOS 17 можно на iPhone Xs и новее.

Что касается iPadOS 17, она доступна iPad Pro (2-го поколения и новее), iPad Air (3-го поколения и новее), iPad (6-го поколения и новее) и iPad mini (5-го поколения и новее).

Напомним, в ходе WWDC 2023 Apple впервые показала свой новый гаджет не от Стива Джобса. Это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. Продавать начнут в начале 2024 года.

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