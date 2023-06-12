Ожидается, что подорожание и ожидаемый рост продаж вместе создадут благоприятную динамику бизнеса Apple.

Сразу несколько сетевых источников, включая аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза сообщили, что в этом году Apple намерена повысить цены на свои смартфоны. Речь о новых моделях 15-й серии, анонс которых ожидается в сентябре.

Ожидается, что новый "Айфон" будет дороже 14-й серии на сумму до $200. Особенно это касается премиальных моделей iPhone 15 Pro.

Анализ показывает,что примерно 250 млн iPhone не обновлялись более 4 лет. Подорожание и ожидаемый рост продаж вместе создадут благоприятную динамику бизнеса Apple, заключил эксперт.

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При этом, отмечается, что серия iPhone уже заметно подорожала в прошлом году с релизом iPhone 14. Так, в Германии смартфоны выросли в цене на 100 долларов, в Великобритании – на 70 фунтов. В США ценники не изменились: iPhone 14 стоит 799 долларов до уплаты налогов.

Отметим, что последнее такое кардинальное изменение цен было в 2017-м, когда был представлен iPhone X за $999. Cейчас у Apple существует $200-разница между iPhone 14 и 14 Pro: хочешь более продвинутую версию – плати больше. Однако если слухи подтвердятся, она может составить 400 долларов.

В iPhone 15 пользователей ждет большой апдейт

Ожидается, что Pro-версии iPhone 15 получат производительный чип A17, еще больше оперативной памяти и более быстрый USB-C, а фирменный переключатель звуковых режимов превратится в многофункциональную кнопку. Также ходят слухи о камере-перископе и титановой раме.

В свою очередь стандартные модели 15 и 15 Plus получат интерактивный вырез Dynamic Island и новую 48-Мп камеру.

Презентация линейки iPhone 15 традиционно состоится в сентябре. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. Этого требует закон ЕС об унификации зарядных портов.

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