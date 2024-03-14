Как показывают независимые испытания, геймерам лучше обратить внимание на Ryzen 7 7800X3D.

Intel объявила о старте продаж топового процессора Core i9-14900KS, который способен работать на рекордной частоте в 6,2 ГГц. Производитель с гордостью называет новинку "самым быстрым в мире процессором для ПК".

Новый чип представляет собой 24-ядерное решение: восемь производительных и 16 энергоэффективных, что дает в сумме 32 потока. Базовый уровень энергопотребления составляет 150 Вт, а в режиме Max Turbo он вырастает до 253 Вт, пишет The Verge.

В остальном Core i9-14900KS повторяет предшественника, предлагая 36 МБ кэш-памяти третьего уровня, графику UHD Graphics 770 и контроллер памяти DDR4-3200/DDR5-5600. Для использования процессора нужна материнская плата с сокетом LGA1700. Цена чипа – 689 долларов (~27 000 грн).

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Судя по первым тестам от издания Tom's Hardware, новинка уступает топовым чипам Ryzen 7000-й серии. Таким образом лучшим выбором для геймеров по-прежнему остается Ryzen 7 7800X3D, который не только производительнее Core i9-14900KS, но и стоит на 300 долларов меньше.

А меж тем некоторые производители уже готовят специальные профили оверклокинга для своих топовых материнских плат с чипсетом Z790 MAX, позволяющие разогнать Core i9-14900KS еще выше, до 6,4 ГГц.

В то же время чипы AMD Ryzen 8000-серии на основе архитектуры Zen 5, как ожидается, дебютируют в середине или конце 2024 года. Скорее всего, они сохранят количество ядер (до 16), но получат больше кеша и покажут прирост производительности на 20–25%.

Ранее специалисты популярного портала PC Gamer обновили рейтинг самых лучших процессоров для игр. Прямо сейчас Intel лидирует в области более доступных моделей, тогда как AMD фактически оккупировала сегмент дорогих чипов.

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