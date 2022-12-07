Изначально мероприятие должно было пройти 1 декабря, но его отменили в последний момент.

Китайский техногигант Xiaomi анонсировал презентацию своих новых продуктов на 11 декабря. Информация о мероприятии появилась на сайте официального магазина компании Mi Shop.

Изначально мероприятие должно было пройти еще 1 декабря, но его отменили в последний момент. Источники в китайских СМИ писали, что это связано со смертью бывшего главы КНР Цзян Цзэминя.

В этот день главное внимание будет приковано к линейке Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Главной их фишкой станет новый сверхмощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с трассировкой лучей и поддержкой Wi-Fi 7.

Видео дня

Размер экрана Xiaomi 13 увеличится по сравнению с предыдущим поколением, но незначительно: если в Xiaomi 12 установлены 6,28 дюйма, то Xiaomi 13 получит дисплей диагональю 6,36 дюйма. Pro-модель останется с диагональю 6,73 дюйма. Оба смартфона выйдут из коробки с MIUI 14 на базе ОС Android 13.

Вместе с тем в грядущих смартфонах Xiaomi будет использоваться "новое поколение аккумуляторов", благодаря чему они смогут проработать без подзарядки дольше, чем iPhone 14 Pro Max и другие флагманы. По крайней мере так говорят в самой компании.

Презентация Xiaomi – какие еще анонсы стоит ждать

Также на презентации 11 декабря Xiaomi представит новые умные часы Xiaomi Watch S2, новый флагманский роутер и наушники Xiaomi Buds 4. Кроме того, китайский техногигант готовит свой первый настольный ПК в стиле Mac mini.

Еще компания расскажет о MIUI 14 – очередной версии фирменной оболочки. Ранее в сети появился список смартфонов, которые первыми получат обновление.

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