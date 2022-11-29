Линейка Xiaomi 13 будет представлена 1 декабря вместе с другими новинками компании, включая наушники Buds 4 и часы Watch S2.

Уже в этот четверг, 1 декабря, Xiaomi представит новую флагманскую линейку Xiaomi 13. Дабы подогреть интерес к готовящемуся анонсу, глава компании Лэй Цзюнь поделился некоторой информацией о новинках.

Как стало известно, в грядущих смартфонах Xiaomi будет использоваться "новое поколение аккумуляторов", благодаря чему они смогут проработать без подзарядки дольше, чем iPhone 14 Pro Max и другие флагманы.

Судя по опубликованному графику, новая базовая модель флагманской серии набирает 1,37 балла, что выше, чем у топовой модели Apple iPhone 14 Pro Max. Сообщается, что Xiaomi 13 сможет проработать на одной зарядке чуть меньше полутора суток.

Видео дня

Еще Лэй Цзюнь упомянул начинку Xiaomi 13. Как и предполагалось, новая серия будет оснащаться процессором Snapdragon 8 Gen 2 в связке с быстрой памятью LPDDR5X (8533 Мбит/с) и накопителем UFS 4.0. Смартфоны должны показывать внушительную производительность.

Что еще известно о Xiaomi 13

В линейку войдут две модели – Xiaomi 13 и 13 Pro. В плане дизайна младшая версия будет похожа на последние модели iPhone за счет плоских граней и квадратного блока камер.

Размер экрана Xiaomi 13 увеличится по сравнению с предыдущим поколением, но незначительно: если в Xiaomi 12 установлены 6,28 дюйма, то Xiaomi 13 получит дисплей диагональю 6,36 дюйма. Pro-модель останется с диагональю 6,73 дюйма. Оба смартфона выйдут из коробки с MIUI 14 на базе ОС Android 13.

Также на презентации 1 декабря Xiaomi покажет новые беспроводные наушники Buds 4 и умные часы Watch S2. Еще компания расскажет о MIUI 14 – очередной версии фирменной оболочки. Ранее в сети появился список смартфонов, которые первыми получат обновление.

Вас также могут заинтересовать новости: