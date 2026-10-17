Ночью РФ атаковала дронами и ракетами: Воздушные силы ответили, сбили ли баллистику

На Украину летели баллистические и крылатые ракеты, а также сотни беспилотников.

В ночь на 17 октября российские оккупанты атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил. Там отметили, что баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 были запущены из Воронежской, Ростовской областей РФ и временно оккупированного Крыма.

Кроме того, крылатые ракеты Х-22/32 россияне запустили с аннексированного полуострова, а 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – из Новороссийска.

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332 ударных БПЛА типа Shahed (31 из них – реактивные), S-8000 "Бандероль", "Гербера", дронов-имитаторов типа "Пародия" были запущены со следующих направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, временно оккупированные Донецк и Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 293 цели:

4 крылатые ракеты "Калибр";

289 вражеских БПЛА типа Shahed (23 из них – реактивные), S-8000 "Бандероль", "Гербера" и дронов других типов.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 точках, а также падение сбитых (обломки) в 3 точках", – говорится в сообщении.

Российские атаки на Украину

Накануне российские удары привели к разрушению гражданской инфраструктуры в ряде регионов. В частности, в Ровно были повреждены жилые дома и торговый центр, есть погибшие и раненые. По данным ООН, в сентябре в Украине погибли не менее 328 мирных жителей, еще 2105 получили ранения.

Кроме того, в результате ударов российских войск Винница полностью осталась без электричества. На данный момент прогнозов о том, когда появится свет, нет.

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