В Германии предложили изменить правила заимствований ради помощи Украине

В стране столкнулись с масштабными сокращениями, из-за которых продолжать поддержку в прежнем объеме станет невозможно.

Министерство по вопросам развития Германии выступило за исключение из "долгового тормоза" - ограничения на госзаимствования - для финансирования помощи Украине.

Глава этого министерства Рим Алабали-Радован отметила, что значительная часть поддержки выделяется именно из бюджета ее министерства, пишет Reuters. "Российские атаки стали как никогда ожесточенными, что ведет к росту числа погибших, масштабным разрушениям и новым страданиям. Однако на фоне продолжающегося сокращения бюджетных средств на цели развития мы просто не сможем поддерживать помощь Украине на прежнем уровне", - объяснила министр.

Издание отметило, что в этом году на поддержку Украины в бюджете Министерства по вопросам развития Германии заложено около 330 млн евро - для сравнения, в 2022 году эта сумма составляла 670 млн евро, а в 2023 году – 750 млн евро.

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"Речь идет не о политическом решении; мы просто столкнулись с масштабными сокращениями, из-за которых продолжать поддержку в прежнем объеме станет невозможно", - констатировала Алабали-Радован.

Издание отметило, что Алабали-Радован является членом Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию вместе с блоком ХДС (лидером которого является Фридрих Мерц).

Ее предложение нашло поддержку у министра иностранных дел и представителя ХДС Йоханна Вадефуля, однако другие члены этой партии против новых исключений из правил заимствования.

Помощь Германии Украине

Германия остается одним из ключевых партнеров Украины в финансовой, гуманитарной и военной сфере. 4 октября Фридрих Мерц во время визита в Киев объявил о дополнительной военной помощи на 1 млрд евро и 350 млн евро на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. Украина и Германия заключили ряд соглашений о сотрудничестве в сфере обороны и производства техники.

16 октября министры иностранных дел Германии и Португалии подтвердили поддержку Украины на фоне российской агрессии.

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