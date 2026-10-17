Винница оказалась в полном блэкауте из-за российских ударов

Электротранспорт в городе остановился, вместо него на маршруты вышли автобусы.

Из-за российской атаки Винница осталась полностью без электроэнергии. В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений в городе.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов. "Из-за российской атаки Винница осталась без электроэнергии. Пока специалисты оценивают масштабы разрушений. О всех изменениях будем сообщать", – отметил он.

Мэр уточнил, что критически важная инфраструктура в городе работает на резервном питании.

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"На время отсутствия света электротранспорт не будет работать. Зато на улицы выйдет больше автобусов и маршрутных такси", – предупредил Моргунов.

Ситуация с электроэнергией в Украине

На сегодняшний день ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за последствий массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Накануне "Укрэнерго" предупреждало о почасовых отключениях электроэнергии для населения в некоторых областях продолжительностью от одной до 2,5 смен, а также об ограничении мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах страны.

16 октября в Киеве вводились экстренные отключения света. Из-за российских ударов также фиксировались новые отключения электроэнергии в ряде областей. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование, а графики могут меняться в зависимости от ситуации.

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