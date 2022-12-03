Новинка дебютирует на грядущей презентации Xiaomi, которая состоится до конца декабря.

В этом месяце у Xiaomi запланирован ивент с анонсом целого ряда новых устройств: от смартфонов до смарт-часов. Кроме того, китайский техногигант готовит свой первый настольный ПК в стиле Mac mini.

Устройство получило название Xiaomi Mini Host. Оно будет выполнено в металлическом корпусе, а спереди расположатся порты USB, разъем 3,5 мм и кнопка включения, пишет VideoCardz.

По информации источника, внутри мини-ПК нашлось место APU AMD Ryzen 7 6800H с TDP 45 Вт и встроенной графикой Radeon 680M (RDNA2). Устройство будет продаваться в двух версиях: без накопителя и ОЗУ и с 16 ГБ ОЗУ DDR 5 и SSD на 512 ГБ. Цены – 2999 юаней (~16 000 грн) и 3999 юаней (~21 000 грн) соответственно.

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Одним из основных преимуществ подобных мини-ПК является компактный размер, который позволяет носить их с собой и при необходимости подключать к ТВ, мониторам, проекторам и другим устройствам.

Xiaomi назначила очередную презентацию: какие новинки стоит ожидать

Изначально мероприятие должно было пройти 1 декабря, но за пару дней до назначенной даты компания резко перенесла ивент. Источники в китайских СМИ говорят, что это связано со смертью бывшего главы КНР Цзян Цзэминя.

Новая дата презентации пока неизвестна, но она точно состоится до конца этого месяца. На ней представят смартфоны Xiaomi 13, новые беспроводные наушники Buds 4 и умные часы Watch S2. Еще компания расскажет о MIUI 14 – очередной версии фирменной оболочки.

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