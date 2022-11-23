Китайский техногиган Xiaomi до конца месяца представит флагманскую серию Xiaomi 14. Вместе с ней или даже раньше выйдет новая прошивка MIUI 14.
На просторах социальной сети Weibo появился список из почти трех десятков смартфонов, которые первыми получат обновление. В нем есть не только флагманы разных поколений, но и бюджетные представители.
Устройства Xiaomi, которые первыми получат MIUI 14:
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12 Prо
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12X
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11 LE
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50
- Redmi K40
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K40 Pro / Pro+
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro / Pro+
- Redmi Note 12SE
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi CIVI 2
- Xiaomi CIVI 1S
Вместе с тем в сети засветилась фотография, на которой показан Xiaomi 12S Pro с уже установленной MIUI 14.
Какие изменения принесет MIUI 14, пока достоверно неизвестно, но разработчики планируют уделить особое внимание визуальной составляющей, доработав и улучшив практически все системные приложения и утилиты.
Xiaomi 13 не будет – выйдет сразу Xiaomi 14
Накануне презентации новой флагманской линейки Xiaomi 13 стало известно, что китайский производитель решил "перепрыгнуть" через одну цифру в названии своих смартфонов. Устройства, скорее всего, назовут Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro.
Одной из причин может быть то, что Xiaomi захотела соответствовать конкуренту Apple, которые в 2022 году выпустили свою линейку iPhone 14. Кроме того, Xiaomi 14 органичней сочетается с названием новой прошивки MIUI 14.