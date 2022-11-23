Так будет выглядеть грядущий смартфон Xiaomi 13 & 14 / Источник: OnLeaks

Китайский техногиган Xiaomi до конца месяца представит флагманскую серию Xiaomi 14. Вместе с ней или даже раньше выйдет новая прошивка MIUI 14.

На просторах социальной сети Weibo появился список из почти трех десятков смартфонов, которые первыми получат обновление. В нем есть не только флагманы разных поколений, но и бюджетные представители.

Устройства Xiaomi, которые первыми получат MIUI 14: 

  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi 12 Prо
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12X
  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11
  • Mi 11 LE
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 
  • Redmi K50 Gaming 
  • Redmi K50 Ultra 
  • Redmi K50 Pro 
  • Redmi K50 
  • Redmi K40
  • Redmi K40 Gaming 
  • Redmi K40 Pro / Pro+
  • Redmi Note 10 Pro 5G
  • Redmi Note 11 Pro / Pro+
  • Redmi Note 12SE
  • Xiaomi MIX 4
  • Xiaomi CIVI 2 
  • Xiaomi CIVI 1S

Вместе с тем в сети засветилась фотография, на которой показан Xiaomi 12S Pro с уже установленной MIUI 14. 

Видео дня

Скриншот

Какие изменения принесет MIUI 14, пока достоверно неизвестно, но разработчики планируют уделить особое внимание визуальной составляющей, доработав и улучшив практически все системные приложения и утилиты. 

Xiaomi 13 не будет – выйдет сразу Xiaomi 14

Накануне презентации новой флагманской линейки Xiaomi 13 стало известно, что китайский производитель решил "перепрыгнуть" через одну цифру в названии своих смартфонов. Устройства, скорее всего, назовут Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. 

Одной из причин может быть то, что Xiaomi захотела соответствовать конкуренту Apple, которые в 2022 году выпустили свою линейку iPhone 14. Кроме того, Xiaomi 14 органичней сочетается с названием новой прошивки MIUI 14.

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