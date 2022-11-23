В списке не только флагманы разных поколений, но и бюджетные смартфоны.

Китайский техногиган Xiaomi до конца месяца представит флагманскую серию Xiaomi 14. Вместе с ней или даже раньше выйдет новая прошивка MIUI 14.

На просторах социальной сети Weibo появился список из почти трех десятков смартфонов, которые первыми получат обновление. В нем есть не только флагманы разных поколений, но и бюджетные представители.

Устройства Xiaomi, которые первыми получат MIUI 14:

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Prо

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11 LE

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro / Pro+

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+

Redmi Note 12SE

Xiaomi MIX 4

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 1S

Вместе с тем в сети засветилась фотография, на которой показан Xiaomi 12S Pro с уже установленной MIUI 14.

Видео дня

Какие изменения принесет MIUI 14, пока достоверно неизвестно, но разработчики планируют уделить особое внимание визуальной составляющей, доработав и улучшив практически все системные приложения и утилиты.

Xiaomi 13 не будет – выйдет сразу Xiaomi 14

Накануне презентации новой флагманской линейки Xiaomi 13 стало известно, что китайский производитель решил "перепрыгнуть" через одну цифру в названии своих смартфонов. Устройства, скорее всего, назовут Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro.

Одной из причин может быть то, что Xiaomi захотела соответствовать конкуренту Apple, которые в 2022 году выпустили свою линейку iPhone 14. Кроме того, Xiaomi 14 органичней сочетается с названием новой прошивки MIUI 14.

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