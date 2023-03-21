Они получили 12,4-мм динамики, мембраны которых выполнены из бамбукового волокна.

Компания Oppo представила сегодня не только серию смартфонов Find X6, но и новые TWS-наушники Enco Free 3. Они выглядят довольно стандартно, но позиционируются как первые в мире наушники, которые изготовлены с использованием бамбука.

Так, бамбуковое волокно используется при создании драйверов диаметром 12,4-мм. По уверению производителя, это позволило повысить качество звучания.

Наушники также обладают функцией пространственного аудио и системой активного шумоподавления, которая способна заглушить внешний звук громкостью до 49 дБ. Есть и режим низкой задержки 47 мс, который пригодится геймерам, поддержка Bluetooth 5.3 и ANC.

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Сами наушники похожи на AirPods Pro от Apple. Время автономной работы составляет 7 часов без учета зарядного футляра и 30 часов с подзарядкой в футляре. Защита корпуса – IP55.

В продажу новинка поступит 3 апреля по цене 499 юаней (~2700 грн). А пока действует предзаказ со сниженной до 449 юаней (~2400 грн) стоимостью.

Как выбрать хорошие наушники в 2023 году

УНИАН делился советами, как правильно подобрать наушники, чтобы не пожалеть о покупке. При покупке наушников наличие качественного звука, безусловно, является главным приоритетом, но выделяющийся дизайн и дополнительные "фишки" тоже не будут лишними.

Если вы в поисках наушников для спорта или бега, мы также делились подборкой лучших моделей, которые актуальны для покупки в 2023 году. В топе ожидаемо AirPods Pro 2, но нашлось место и моделям от Bose Anker и других производителей.

Если же вы в поисках чего-то оригинального, ранее в ассортименте Logitech появились наушники с амбушюрами, которые "плавятся" в ушах, тем самым принимая идеальную для своего владельца форму. А у Xiaomi есть беспроводные наушники, которые передают звук не в уши, а в череп.

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