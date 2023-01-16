В список вошли наушники от Bose, Apple, Anker и других производителей.

Если вы в поисках наушников, которые способны пережить зимнюю ненастную пору или активную летнюю кардионагрузку, журналисты Vice выбрали свою пятерку лучших моделей, которые актуальны для покупки в 2023 году.

В список вошли наушники от Bose, Apple, Anker и других производителей.

AirPods Pro 2. Помимо звания фаворита публики, наушники Apple способны подавлять в два раза больше шума, чем предыдущая модель, в дополнение к низкому искажению звука, сенсорному управлению, автономности до 30 часов и пространственному звуку для динамического звучания.

Видео дня

Shokz OpenRun. Эту модель обзорщики назвали лучшим вариантом для бега, особенно на улице – из-за специального крепления выше шеи наушник не выпадет из уха. Они также могут похвастаться технологией PremiumPitch 2.0, которая обеспечивает более чистое звучание и глубокие басы при воспроизведении музыки.

Bose Sport Earbuds. Их посоветовали любителям "затычек", так как аксессуар идет в комплекте с ушными вкладышами трех разных размеров, которые работают как во влажных, так и в сухих условиях. Также наушники получили функцию быстрой зарядки за 15 минут.

Soundcore by Anker Sport X10 Buds. Здесь главная "фишка" - облегающая конструкция. Каждый наушник можно вращать на 210 градусов от их исходного фиксированного положения в футляре, что означает, что они подходят для самых разных ушей. Аксессуар также порекомендовали из-за 32 часов работы от одного заряда.

Jabra Elite 7 Pro Earbuds. Эту модель назвали идеальным выбором для тех, кто тренируется на свежем воздухе в людных местах. Среди достоинств: регулируемое активное шумоподавление, до 30 часов воспроизведения, мультисенсорная голосовая технология для более четких голосовых вызовов и возможность настраивать музыку с помощью персонализированного аудиопрофиля через приложение Jabra Sound+.

Ранее УНИАН делился советами, как правильно подобрать наушники, чтобы не пожалеть о покупке. При покупке наушников наличие качественного звука, безусловно, является главным приоритетом, но выделяющийся дизайн и дополнительные "фишки" тоже не будут лишними.

Также рекомендовали, как правильно почистить динамик на телефоне – звук будет как новенький.

Вас также могут заинтересовать новости: