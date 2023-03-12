Также компания планирует добавить функции мониторинга состояния здоровья в будущие модели наушников.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On раскрыл планы Apple на AirPods. Из его материала следует, что компания намерена превратить свои наушники в медицинский гаджет для слабослышащих

По данным журналиста, Apple "обновит наушники AirPods, чтобы они стали инструментом для здоровья в ближайшие несколько лет". Компания добавит "возможность получать какие-то слуховые данные".

Отмечается, что в AirPods уже есть функции Live Listen и Conversation Boost для слабослышащих людей, однако обе функции еще не одобрены FDA и не предназначены для замены слуховых аппаратов. Журналист считает, что в ближайшем будущем AirPods "более официально" возьмут на себя такие функции.

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Информация о медицинских функциях AirPods всплывает в информационном поле не первый раз. Прежде сразу несколько инсайдеров, в том числе Минг-Чи Куо, сообщали о намерении компании добавить возможности биометрического мониторинга состояния здоровья в будущие модели AirPods. В частности, наушники научатся измерять температуру тела, пульс, интенсивность выделения пота и не только.

Также УНИАН рассказывал об исследовании, которое показало, что AirPods способны улучшать слух пользователей при повреждении ушных каналов.

Какие гаджеты Apple выпустит до конца 2023 года

В январе компания уже показала новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, а в начале марта представила новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus – ярко-желтый.

Этой весной компания планирует представить еще минимум два продукта. Среди них – новенький 15-дюймовый MacBook Air на чипе М2 и обновленный Mac Pro тоже с чипом M2.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, возможно, новые планшеты.

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