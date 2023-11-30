Без установленного обновления браузер уязвим для хакерских атак, поэтому лучше не медлить.

Компания Google выпустила экстренные обновления для разных версий Chrome. Все дело в том, что в браузере нашли критическую уязвимость – и известно, что ее уже используют злоумышленники.

Как говориться в блоге Google, свежее обновление содержит сразу семь исправлений безопасности, наиболее важным из них является CVE-2023-6345. Оно связано с проблемой целочисленного переполнения в графической библиотеке Skia 2D, используемой в Chrome и других сервисах Google.

Исследователи предупредили, что эта уязвимость позволяет злоумышленникам выполнить произвольный код на компьютере при открытии пользователем специальной страницы в Chrome. Обычно такие проблемы безопасности позволяют хакерам получить полный контроль над системой, украсть или удалить данные, установить вредоносное ПО и многое другое.

Видео дня

В связи с этим разработчики Google рекомендовали как можно скорее обновить браузер. Обновление Chrome 119.0.6045.199 уже доступно для Windows, macOS и Linux. Проверить его наличие можно через меню в разделе "Справка" → "О браузере Chrome".

Пользователям Edge, Brave и других веб-браузеров, работающих на движке Chromium, тоже советуются проверить обновления браузера.

К слову, в этом году это уже шестая по счету уязвимость нулевого дня, которую обнаружили в Chrome. При этом половина из них пришлись на последние пару месяцев – последний раз экстренное обновление выходило в конце сентября.

Как известно, с 2024 года в Google Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу – это коснется и других веб-браузеров на движке Chromium. И, судя по всему, единственной альтернативой будет переход на Firefox, где расширения-блокировщики работают в штатном режиме.

А если вы владелец старого смартфона на Android, Google Chrome вскоре может перестать поддерживать его. С декабря актуальная версия браузера будет доступна только на Android 8.0 или более свежей версией ОС.

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