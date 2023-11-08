С ее помощью можно посмотреть расходуемый объем оперативной памяти в реальном времени для каждой вкладки.

В главном браузере Google Chrome заработала новая полезная фишка, которая позволяет контролировать потребление оперативной памяти (ОЗУ). Благодаря ей можно точно узнать, сколько мегабайт или гигибайт использует та или иная вкладка, сообщает 9To5Google.

Работает настройка в режиме реального времени: достаточно навести курсор на заголовок вкладки в верхней части браузера, где будет показано, сколько памяти она потребляет.

В первую очередь это нововведение ориентировано на владельцев слабых ПК и ноутбуков. К примеру, если компьютер начал тормозить, но вы не знаете, какая вкладка именно зависла. Или какой сайт лучше закрыть на время, чтобы ускорить работу компьютера.

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Ранее эта опция тестировалась и была доступна не всем. Теперь же ее внедрили в стабильную версию Google Chrome 119 и должна быть у всех пользователей браузера.

Если функция не появилась автоматически, ее также можно включить вручную. Для этого скопируйте в адресную строку Chrome://flags, нажмите ввод и включите Show memory usage in hovercards.

Также в Chrome появилась возможность скрыть свой IP. Как известно, когда пользователи сидят в интернете, их IP-адрес становится доступным для веб-ресурсов, онлайн-сервисов и потенциальных хакеров. Это может привести к отслеживанию и другим действиям, нарушающим конфиденциальность.

А если вы владелец смартфона на Android 7 и ниже, Google Chrome вскоре перестанет поддерживать его. С декабря актуальная версия браузера будет доступна только на Android 8.0 или более свежей версией ОС.

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