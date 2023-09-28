Обновление доступно для Windows, macOS и Linux.

Google выпустила экстренное обновление для настольной версии браузера Chrome под номером 117.0.5938.132, чтобы исправить то, что компания называет "уязвимостью нулевого дня".

Компания пока не предоставляет подробностей об уязвимости, поскольку сначала хочет дать пользователям время для обновления, Однако, как пишет портал Bleeping Computer, патч исправляет уязвимость переполнения буфера.

Обычно такие проблемы безопасности позволяют злоумышленнику незаметно установить шпионское ПО на устройство жертв, которые даже не подозревают об этом.

Видео дня

Отметим, что это уже вторая серьезная уязвимость, обнаруженная и исправленная Google в этом месяце. До этого компания просила пользователей скорее обновить свои Chrome из-за ошибки библиотеки (libwebp) кодека изображений WebP. Через нее злоумышленники могли получить доступ к информации на пораженных компьютерах

Обновление Chrome 117.0.5938.132 уже доступно для Windows, macOS и Linux. Проверить его наличие можно через меню в разделе "Справка" → "О браузере Chrome".

Пользователям Microsoft Edge, Brave и других браузеров, работающих на движке Chromium, также советуют проверить обновления программы.

А меж тем в сентябре Chrome исполнилось 15 лет – в честь этого Google выпустила большое обновление для десктопной версии. Внешний вид браузера, а также дизайн магазина расширений, был обновлен, также разработчики добавили новые фичи и улучшили безопасность.

В свою очередь УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти улучшения добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.

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