Поддержку потеряют порядка 100 миллионов устройств.

В Google подтвердили, что актуальные сборки Chrome очень скоро лишатся поддержки старых версий Android. Если вы владелец устройства на этой ОС, нужно срочно обновляться, либо же придется "сидеть" на устаревшей версии.

6 декабря 2023 года выйдет Chrome версии 120, и он окажется несовместим с Android 7.0. Таким образом, актуальная версия браузера будет доступна только на девайсах на базе Android 8.0 или более свежей версией ОС, пишет портал Android Police.

Хотя Android 7 вышла еще в 2016 году, в настоящее время у 2,6% пользователей Android все еще установлена эта операционка. Получается, речь идет о порядке 100 млн устройств. Самой же популярной версией Android является 13.0 с долей 22,4%.

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Важно отметить, что после прекращения поддержки Chrome не перестанет запускаться на этих Android, но станет более уязвим к хакерским атакам и другим неприятностям из-за отсутствия патчей безопасности. Не говоря уже о том, что им не будут доступны новые функции.

Известно, что Chrome после апдейта до версии 120 получит довольно много нововведений, в том числе изменится визуально и станет более удобным. К примеру, появится возможность удалить данные просмотра за последние 15 минут.

Ранее в настольной версии Chrome появилась новая полезная функция для владельцев слабых ноутбуков. Она позволяет узнать, сколько оперативки "съедает" каждая вкладка, позволяя более эффективно распределять нагрузку.

Также УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти улучшения добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.

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