Проводить полноценную презентацию в Apple не станут: новинки просто появятся на сайте компании.

До конца марта Apple анонсирует сразу два планшета – iPad Air и iPad Pro. Оба апдейта будут довольно значительными, но проводить полноценную презентацию не станут: они просто появятся на сайте компании, пишет MacRumors.

Уже известно, что iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо ранее применявшихся LCD. Они ярче, энергоэффективней, кроме прочего, такие модели будут тоньше и легче. Но и стоить они будут почти в два раза дороже текущей модели: $1500 за 11-дюймовую версию и $2000 за 13-дюймовую.

Что касается Air-планшетов, то это семейство впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма. Ранее в сети показывали необычный дизайн тыльной камеры: напоминает iPhone X, но с одним сенсором. Снизу от нее расположена вспышка.

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Также вместе с новыми планшетами анонсируют новые аксессуары: клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro и стилус Apple Pencil.

Согласно свежим данным, поступающим из Азии, компания анонсирует новинки во вторник, 26 марта, но в продажу они поступят только в апреле.

Этой весной Apple уже обновила MacBook Air – теперь с чипом M3. Они до 60 процентов быстрее, чем модель с чипом M1, и до 13 раз быстрее, чем самый мощный MacBook Air на базе Intel. 13-дюймая модель стоит от $1100, а 15-дюймовая – от $1300.

А в феврале вышла Vision Pro – революционная и очень дорогая гарнитуры смешанной реальности Apple. СМИ писали, что девайс не вызвал большого энтузиазма у пользователей, также есть сведения о массовых возвратах.

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