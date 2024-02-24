Если слухи верны, следующее поколение планшетов iPad Pro будет стоить почти в два раза дороже нынешних моделей.

От компании Apple на грядущей презентации в марте ждут анонса следующего поколения планшетов iPad Pro. По словам инсайдеров, это будет крупное обновление, но у него будет один существенный недостаток.

Важнейшим отличием устройства окажется дисплеи OLED вместо ранее применявшихся LCD. Наряду с другими улучшениями пользователи получат и значительный рост стоимости, чуть не в два раза, пишет WCCTech.

Согласно информации источника, Apple будет платить $280–290 за 11" и $380–390 за 12.9" панели для iPad Pro OLED. Это существенно дороже по сравнению с прежними экранами планшетов. Как результат, стартовый ценник 11-дюймовой модели составит $1500, а 13-дюймовый iPad Pro обойдется в 1800 долларов, то есть они будут конкурировать с ноутбуками MacBook Pro.

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OLED-дисплей представляет собой серьезное обновление по сравнению с ЖК-дисплеем. Помимо более глубокого черного цвета и выше контрастности, у них также ниже расход энергии. А еще они будут заметно тоньше и легче.

Ожидается, что iPad Pro будут только первыми вестниками новой эры, а через несколько лет OLED-экраны доберутся до MacBook Pro. Примерно в этом же время выйдет складной iPad с OLED-дисплеем диагональю 20,3 дюйма.

Первая презентация Apple в 2024 году: что еще покажут

Помимо iPad Pro OLED, стоит ждать анонса обновленных iPad Air 11" и 12,9" (впервые в новом формате) c процессором Apple M2 и MacBook Air 13" и 15" с процессором Apple M3, пишет Bloomberg.

Еще на подходе новые аксессуары: клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro и стилус Apple Pencil. По информации источника, первая презентация Apple в 2024 году пройдет в конце марта.

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