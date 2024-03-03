Новые девайсы просто появятся на сайте, предположительно, до конца месяца.

Как сообщает надежный инсайдер Марк Гурман, корпорация Apple не станет проводить мартовскую презентацию с онлайн-трансляцией, чтобы показать новые iPad и Mac. Новая техника просто появится на сайте.

Компания периодически объявляет о незначительных обновлениях продуктов в формате пресс-релиза на своем сайте – аналогичным образом в прошлом году анонсировали MacBook Pro. Что Apple покажет в этом месяце с большой вероятностью:

Большое обновление линейки iPad, включая 12,9-дюймовый iPad Air и кардинально новые iPad Pro на OLED; Видео дня

Magic Keyboard для iPad Pro в новом дизайне;

MacBook Air 13" и 15" с чипом Apple M3.

Скорее всего, компания также представит новые расцветки для смартфонов iPhone 15 и обновление линейки ремешков Apple Watch. В последние годы их анонс происходил в марте.

Ранее предполагалось, что для анонса новых iPad и Mac пройдет отдельный онлайн-ивент. По данным СМИ, следующее обновление линейки планшетов будет самым крупным с 2018-го и станет первыми вестниками новой OLED-эры.

Когда Apple точно представит свои новинки, не сообщается, но в том, что это произойдет в марте, из крупных инсайдеров не сомневается практически никто.

На 2024-й у Apple запланировано много анонса. В феврале вышла гарнитура Vision Pro, летом покажут "революционную" iOS, а осенью представят новые айфоны, которые многие инсайдеры советуют дождаться. Также ожидается заметный апгрейд AirPods и Apple Watch.

В то же время СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Samsung Galaxy Ring и ускоряет процессы по разработку своего смарт-кольца. Вопрос стоит лишь в сроках выхода.

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