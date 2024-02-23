Если верить источнику, новинка будет серьезно отличаться по дизайну от своего предшественника.

Прошлым летом Google выпустила свой первый складной смартфон, Pixel Fold, который многие обозреватели назвали лучшим в настоящий момент на рынке. Теперь компания готовит Pixel Fold 2, который будет заметно отличаться от предшественника.

Pixel Fold второго поколения показался на рендерах от проверенного инсайдера OnLeaks. Аппарат получит измененный блок тыльной камеры, который обретет более аккуратную квадратную форму.

Ко всему прочему устройство будет значительно тоньше предшественника, несмотря на более крупные экраны. В частности, диагональ внешнего дисплея увеличится с 5,8 до 6,4 дюйма, а внутреннего – с 7,6 до 7,9 дюйма.

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Информаторы сообщают, что смартфон будет работать на процессоре Tensor G4 и получит 16 гигабайт оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. А программная поддержка, как и в случае со смартфонами Pixel 8, будет длиться рекордные 7 лет.

Ожидается, что официальная презентация Pixel Fold 2 состоится в конце июня в рамках мероприятия I/O 2024.

Напомним, первое поколение Pixel Fold получило очень хорошие камеры, один из лучших дисплеев на рынке и cамый прочный шарнир среди всех складных устройств. Также он стал первым складным смартфоном, который можно починить дома с помощью запчастей от iFixit.

Ранее в сети появилась полная "дорожная карта" смартфонов Google Pixel до 2026 года. В ближайшие пару лет компания представит Pixel в формате "раскладушки" (как Galaxy Z Flip), а бюджетная серия "А" будет больше напоминать линейку iPhone SE.

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