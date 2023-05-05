Подробности 10 мая, в рамках конференции Google I/O.

Компания Google подтвердила прежние утечки и официально анонсировала свой первый складной смартфон – Pixel Fold.

Компания опубликовала небольшой тизер, который продемонстрировал новинку со всех сторон. Задняя часть по дизайну напоминает серию Pixel 7, а внутренний экран внезапно получил большие выступы в верхней и нижней части.

Также подтверждены три камеры в основном наборе и как минимум белый цвет. Ранее в сети появились рендеры с изображением черного Pixel Fold. Появится ли в итоге эта версия в продаже, неизвестно.

Что касается характеристик, последние утечки говорят, что у смартфона будет 7,6-дюймовый внутренний складной экран и 5,8-дюймовый внешний дисплей. Аппарат будет оснащен процессором Tensor G2 и "самым надежным шарниром среди всех складных устройств на рынке".

Устройство, к слову, будет не из дешевых. По слухам, за базовый Pixel Fold с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти попросят 1799 долларов (~66 500 грн). Конфигурация с 512 ГБ обойдется в 1919 долларов (около 70 000 грн).

Официальная презентация Pixel Fold состоится 10 мая в рамках конференции Google I\O. Тогда же, как ожидается, IT-гигант представит бюджетный смартфон Pixel 7a и первый планшет компании Pixel Tab.

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