В ближайшие два года компания представит Pixel в формате "раскладушки", а "пиксельная" серия будет больше напоминать линейку Apple iPhone.

Пока Google готовится к скорому релизу смартфонов серии Pixel 8, в интернете появилась "дорожная карта" всех будущих смартфонов Pixel вплоть до 2026 года. Подробностями делится проверенный ресурс ITHome.

В начале октября этого года Google представит Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Ожидается, что новинки заметно подорожают, зато предложат лучшие камеры на рынке. Одновременно с ними покажут новое поколение смарт-часов Pixel Watch.

В середине 2024-го компания представит бюджетный Pixel 8a и складной Pixel Fold 2.

Релиз линейки Pixel 9 запланирован на вторую половину 2024-го или начало 2025 года. Здесь Google впервые представит новую модель – речь идет о компактной Pro-версии с экраном 6,3 дюйма.

Google будет использовать аналогичный подход и для Pixel 10. В семейство флагманов 2025 года войдет обычный Google Pixel 10 и два Pixel 10 Pro в разных размерах. Видео дня

Также до 2026 года Google впервые представит Pixel в формате "раскладушки" (как Galaxy Z Flip 4).

Источник отмечает, что Google раздумывает над выпуском бюджетной A-серии Pixel раз в два года, как в случае с Аpple iPhone SE. Выйдет ли Pixel 9а в 2026 году, зависит от коммерческого успеха Pixel 8a.

Также до конца 2023 года ожидается выпуск линейки Xiaomi 14. Как ожидается, рамка нового флагмана составит всего 1 мм – это будет рекорд среди всех смартфонов на рынке. По начинке тоже ожидаются улучшения, как минимум, новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3.

А уже в декабре ожидается выход OnePlus 12. Он станет одним из первых смартфонов на базе еще не представленного Snapdragon 8 Gen 3. Также аппарат сможет похвастаться увеличенным аккумулятором и новыми камерами.

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