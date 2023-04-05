Мартовский рейтинг возглавил OPPO Find X6 Pro, который помимо топовой производительности может похвастаться самым ярким экраном на рынке.

При выборе нового смартфона одни пользователи ориентируются на характеристики камеры, другие – на дизайн, третьи – на качество дисплея. Но самая важная характеристика любого устройства – это процессор. Команда бенчмарка AnTuTu обновила ежемесячный рейтинг самых мощных смартфонов на Android, чтобы пользователи могли выбрать лучшие из лучших.

На первом месте расположился новенький OPPO Find X6 Pro. Он потеснил февральского лидера OnePlus, который опустился сразу на 3-е место. Второе место снова досталось Red Magic 8 Pro+. Что примечательно, в основе всех трех устройств лежит чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

На четвертом и пятом местах оказались Vivo X90 Pro+ с одним из лучших наборов камер на сегодня, и обычный Oppo Find X6, в котором стоит SoC MediaTek Dimensity 9200. Также в топ-10 вошли iQOO 11 Pro, iQOO 11, Redmi 60 Pro, nubia Z50 Ultra и Xiaomi 13.

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Также AnTuTu опубликовал список лучших смартфонов на Android субфлагманского уровня. Здесь первое место отдали Redmi Note 12 Turbo – это первый телефон на рынке с новым чипом Snapdragon 7+ Gen 2, который по мощности сравним с флагманским.

Второе место за vivo S16 Pro, а третье – iQOO Neo7 SE.

Напомним, ранее компания Meizu на презентации своих новых флагманов заявила, что у модели Meizu 20 Infinity самые тонкие рамки среди всех смартфонов. Как оказалось, это неправда. Пока рекорд за Xiaomi 13: верхняя и боковые у него на 1.61 мм, а нижняя – на 1.81 мм.

А меж тем в Китае уже создали и скоро начнут производить дисплей для смартфонов с рекордно тонкими рамками – всего 1 мм. И речь не только о какой-то одной грани, а о всех четырех.

По слухам, первым устройством с таким экраном станет аппарат от TCL. Он также заметно обгонит новинки Apple по этому параметру: в iPhone 15 Pro ожидается дисплей с рекордной для компании рамкой 1.55 мм по кругу.

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