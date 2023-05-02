По его словам, искусственный интеллект не в тех руках может привести к фатальным последствиям.

Крестный отец искусственного интеллекта (ИИ) Джеффри Хинтон бьет тревогу из-за сверхбыстрого развития технологий 21-столетие.

По его словам, "умная" техника не в тех руках может привести к катастрофическим последствиям, которые могут стать "приговором" для нашего мира. Об этом компьютерщик, который ранее был одним из ведущих разработчиков технологий ИИ в компании Google, рассказал в интервью The New York Times.

По его словам, он покинул свой пост в знак протеста прогрессу, который уже обгоняет реальные потребности человечества: "Посмотрите, как это было пять лет назад и как все происходит сейчас. Это страшно", - говорит ученый.

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Он отметил, что сейчас, в гонке за более "конкурентными" решениями компании-разработчики развиваются с опасной скоростью и предлагают "решения", которые в недобропорядочных руках могут привести к "плохим вещам".

Он упомянул совместный стартап компаний Google и OpenAI, которые с помощью ИИ создали сверхмощный чат-бот ChatGPT. Хинтон подчеркивает, что эта система в некотором смысле превосходит человеческий интеллект, поэтому в будущем, при дальнейшей модернизации, может привести к ситуации, когда обычные люди на своих рабочих местах станут ненужными человечеству.

Также он считает, что безответственное использование ИИ может привести к распространению случаев дезинформации в мире.

В Уэльсе студенты впечатлили работой ChatGPT

Напомним, что во время последней зимней сессии в одном из университетов в Кардиффе произошел интересный случай. Студенты с помощью чат-бота ChatGPT ввели в заблуждение преподавателей.

За материалы, подготовленные через чат-бот, профессора поставили более высокие оценки чем за домашние задания, которые студенты готовили самостоятельно. Другими словами, система чат-бота способна проводить настолько точный анализ информации, что ее выводы трудно отличить от выводов человека.

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