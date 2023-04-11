При помощи искусственного интеллекта местные студенты писали курсовые и делали домашние задания, шокируя преподавателей своими знаниями.

В одном из университетов в Кардиффе (Уэльс) произошел забавный случай: местные студенты ради повышения успеваемости буквально атаковали чат-бот ChatGPT.

По итогу, курсовые и домашние задания, написанные с помощью искусственного интеллекта, преподаватели оценили выше, чем самостоятельные работы. Об этом пишет BBC News.

Сообщается, что за один только январь сеть Wi-Fi университета в Кардиффе "словила" более 14 тысяч посещений студентами чат-бота. Такой интерес к возможностям ChatGPT припал как раз на "горячий" студенческий период, когда нужно было сдавать итоговые работы за первый семестр.

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Как признались некоторые учащиеся в разговоре со СМИ, они действительно пользовались услугами ChatGPT, и это дало результат.

По словам одного из студентов, он написал одну из своих курсовых (охватом в 2500 слов), полагаясь на ChatGPT и получил очень высокую оценку, в то время как вторую курсовую, которую он писал сам, преподавателя оценили хуже.

Другой учащийся университета в Кардиффе признался, что вообще писал все свои работы с чат-ботом.

При этом студенты уверяют, что вдумчиво относились к заданиям, а искусственный интеллект лишь помогал им правильно анализировать информацию.

Впрочем, в университете уже отреагировали на такой способ "обучения" и пообещали внести "неправомерное использование ИИ" в список академических проступков.

ChatGPT - новое решение 21 века, которое часто бывает "умнее" людей

ChatGPT - языковая модель чат-бота, которая взаимодействует с пользователями при помощи искусственного интеллекта. Разработка принадлежит компании OpenAI. Чат-бот часто используют студенты во время обучения - он способен давать точные ответы на те или иные вопросы.

Однако им можно пользоваться не только в рамках учебы. Недавно один из пользователей Twitter поделился трогательной историей о том, как поставил правильный диагноз болезни своей любимой собаки при помощи ChatGPT. Ранее животное пытались лечить ветеринары, однако, из-за их ошибки, собаке становилось все хуже.

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