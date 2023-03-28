Несмотря на явную некомпетентность врача, нейросеть доказала свою полезность в области медицины.

Пользователь Twitter поделился историей того, как ChatGPT помогла спасти жизнь его собаки, после того как ветеринар неправильно поставил диагноз и состояние животного начало только ухудшаться. Тогда он и решил обратиться за помощью к нейросети.

Началось все с того, что в один день бордер-колли по кличке Сасси стал плохо выглядеть, из-за чего хозяин отвез его к ветеринару. После сдачи анализов и назначенного лечения питомцу стало только хуже, а врач не знал, в чем дело, и предложил просто ждать.

Тогда парню пришло в голову обратиться за помощью к ChatGPT, спросив, что это может быть, указав все имеющиеся результаты анализов. Нейросеть предупредила, что не является профессиональным врачом, но предоставила список возможных причин заболевания, в том числе иммуноопосредованную гемолитическую анемию.

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С этими данными хозяин отвез собаку к другому ветеринару, который подтвердил данный диагноз и назначил правильное лечение. Хозяин Сасси отметил, что его домашний любимец с тех пор полностью выздоровел.

Интересно, что такие точные результаты выдала версия GPT4, запущенная недавно, тогда как GPT 3,5 (как и первый ветеринар) не смогла поставить диагноз.

Что умеет новая языковая модель от OpenAI GPT-4

На прошлой неделе самый "умный" чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов.

Разработчики утверждают, что GPT-4 более "креативная" и может решать сложные задачи с большей точностью благодаря расширенным общим знаниям. Кроме того, обновленный ChatGPT научился на отлично сдавать сложные экзамены по математике и юриспруденции

Ранее УНИАН сообщал, что исследовательская команда Microsoft оценила мощность GPT-4 близкой к человеческому уровню. Обновленную языковую модель назвали первым шагом к "общему искусственному интеллекту" (ОИИ), то есть способному на выполнение широкого круга задач.

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