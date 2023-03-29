Компания потратила год на разработку дизайна.

Компания OnePlus представила специальную "космическую" версию своего флагманского смартфона OnePlus 11 – Jupiter Rock Limited Edition. Она отличается особым покрытием задней панели из микрокристаллического материала горной породы.

В компании говорят, что текстура напоминает на ощупь камень или кирпич, а на разработку корпуса ушло около года. Отдельно подчеркивается, что прежде такая поверхность не применялась в смартфонах.

Сам смартфон не отличается от обычной версии OnePlus 11:

Snapdragon 8 Gen 2;

2K-дисплей с частотой обновления 120 Гц;

тройная камера (50, 48 и 32 Мп) с настройками Hasselblad;

аккумулятор на 5000 мАч, который набирает 100% за 25 минут;

стереодинамики с Dolby Atmos.

В специальной упаковке покупатель найдет особую скрепку для извлечения SIM и стилизованные наклейки.

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Специальная версия OnePlus 11 продается только в конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Стоимость устройства в Китае – 4899 юаней (~26 200 грн). По той же цене на старте продаж предлагали обычный OnePlus 11.

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