Новый бюджетный хит суббренда Redmi является прямым конкурентом OnePlus Ace 2V, но стоит дешевле.

Конкуренция в сегменте смартфонов среднего класса в 2023 году обострится, так как сегодня Xiaomi официально представила бюджетный хит Redmi Note 12 Turbo. Новинка является прямым конкурентом OnePlus Ace 2V, но при лучшей "начинке" стоит дешевле.

Как сказал президент Xiaomi Group Лу Вейбинг на презентации, "если вы хотите войны, пусть начнутся ценовые войны на смартфоны". Xiaomi считает, что для продвижения инноваций в отрасли необходима здоровая конкуренция, пишет портал Gizmochina.

Для наглядности президент Xiaomi сравнил цены на Redmi Note 12 Turbo и OnePlus Ace 2V прямо во время выступления:

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СМИ отмечают, что при цене в 2599 юаней (~14 000 грн), Redmi Note 12 Turbo является самым дешевым в мире смартфоном емкостью 1 ТБ, опередив предыдущего рекордсмена в лице Realme GT Neo 5, за который на запуске просили 3499 юаней (~18 500 грн за версию на 1 ТБ).

Note 12 Turbo против OnePlus Ace 2V: какой из них лучше

Выпущенный сегодня Note 12 Turbo оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 7+ Gen 2 от Qualcomm – он в разы мощнее MediaTek Dimensity 9000, который установлен OnePlus Ace 2V.

Также у модели Redmi супертонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и 1 ТБ памяти в топе. На прошедшей презентации также много времени уделили игровым возможностям смартфона – ели вкратце, все должно работать быстро и стабильно.

В отличие от Note 12 Turbo, модель OnePlus получила 512 ГБ памяти в топе, которая стоит дороже "терабайтного" Redmi. Зато у OnePlus есть поддержка быстрой зарядки на 80 Вт (против 67 Вт у Turbo), а пиковая яркость дисплея составляет 1450 нит (против 1000 нит у Turbo).

Напомним, еще раньше Redmi представила один из самых дешевых смартфонов на рынке – Redmi A2 и Redmi A2+. Характеристики у новинок скромные, но и цены на них стартуют от 80 долларов.

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