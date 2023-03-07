У инженеров Nubia всегда была своя уникальная концепция того, каким должен быть флагманский смартфон и его камера.

Бренд Nubia представил в Китае флагманский смартфон Z50 Ultra. Новинка выделяется в первую очередь тем, что в ее дисплее нет видимого выреза для камеры, а рамки вокруг максимально тонкие и симметричные.

Помимо всего прочего, это одно из самых доступных устройств на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Телефон стоит от 3999 юаней (~20 000 грн).

Характеристики такие:

экран 6.8’’ AMOLED, 2K, 120 Гц;

чип Snapdragon 8 Gen 2;

батарея 5000 мАч, зарядка 80 Вт;

подэкранная "фронталка" 16 Мп;

камеры 64+64+50 Мп: Sony IMX787, х5 зум, ширик.

Есть отдельная кнопка для быстрого запуска камеры и ползунок режимов громкости, ИК-датчик для управления техникой и стереодинамики. Цвета два: серебристый и черный. Также есть спецверсия с изображением картины Ван Гога "Звездная ночь" на тыльной панели.

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В Китае самый доступный вариант Z50 Ultra на 8-256 ГБ обойдется в 3999 юаней (20 000 грн), а самый дорогой на 16 ГБ + 1 ТБ – в 5999 юаней (30 000 грн). Версия "Звездная ночь" лимитированная и стоит 4999 юаней (26 000 грн) с памятью 12-512 ГБ. Продажи стартуют с 14 марта.

Ранее у Tecno появился "бюджетник" чуть дороже $100 с огромным экраном и "фронталкой" на 32 МП. Также новинка может похвастаться стеклянной задней панелью, которую не так часто встретишь в бюджетниках.

В последнее время все больше "яблочных" пользователей присматриваются к девайсам на базе Android. По такому поводу УНИАН собрал самые интересные варианты для разных пользователей и различных бюджетов.

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