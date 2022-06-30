Набирающий силу молодой китайский бренд Infinix представил технологию ультрабыстрой зарядки Thunder Charge мощностью 180 Вт. До конца текущего года она появится в ряде флагманских смартфонов бренда.
Как заверяет производитель, новая технология всего за четыре минуты способна зарядить на половину аккумулятор емкостью 4500 мАч.
И, надо заметить, компания не соврала: короткий видеотизер, опубликованный вместе с анонсом, демонстрирует внушительную скорость восполнения емкости аккумулятора смартфона – около 1% менее чем за десять секунд.
При этом отмечается, что такая высокая мощность не скажется на состоянии батареи – все потому что используются безопасные методы зарядки при более высоком напряжении.
Для сравнения, представленная Xiaomi в 2021 году "самая быстрая зарядка в мире" способна полностью зарядить телефон за 8 минут с помощью проводной системы "HyperCharge" мощностью 200 Вт или за 15 минут с помощью беспроводной зарядки мощностью 120 Вт.
Как УНИАН писал, ранее в этом году на рынке был представлен первый в мире смартфон с зарядкой 135 Вт. На полную зарядку аккумуляторной батареи смартфона уходит всего лишь 15 минут. В Украине за него просят от 31 тыс грн.