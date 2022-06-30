Такая технология, будучи реализованной здесь и сейчас, надолго бы сделала китайский бренд одним из главных по скорости зарядки.

Набирающий силу молодой китайский бренд Infinix представил технологию ультрабыстрой зарядки Thunder Charge мощностью 180 Вт. До конца текущего года она появится в ряде флагманских смартфонов бренда.

Как заверяет производитель, новая технология всего за четыре минуты способна зарядить на половину аккумулятор емкостью 4500 мАч.

И, надо заметить, компания не соврала: короткий видеотизер, опубликованный вместе с анонсом, демонстрирует внушительную скорость восполнения емкости аккумулятора смартфона – около 1% менее чем за десять секунд.

При этом отмечается, что такая высокая мощность не скажется на состоянии батареи – все потому что используются безопасные методы зарядки при более высоком напряжении.

Для сравнения, представленная Xiaomi в 2021 году "самая быстрая зарядка в мире" способна полностью зарядить телефон за 8 минут с помощью проводной системы "HyperCharge" мощностью 200 Вт или за 15 минут с помощью беспроводной зарядки мощностью 120 Вт.

Как УНИАН писал, ранее в этом году на рынке был представлен первый в мире смартфон с зарядкой 135 Вт. На полную зарядку аккумуляторной батареи смартфона уходит всего лишь 15 минут. В Украине за него просят от 31 тыс грн.

Вас также могут заинтересовать новости: