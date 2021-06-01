Во время теста компания использовала модифицированный Mi 11 Pro с батареей емкостью 4000 мАч.

Китайская компания Xiaomi показала прототип технологии, которая позволяет зарядить смартфон всего за 8 минут.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале компании.

Во время теста компания использовала модифицированный Mi 11 Pro с батареей емкостью 4000 мАч.

Зарядное устройство способно полностью зарядить телефон за 8 минут с помощью проводной системы "HyperCharge" мощностью 200 Вт или за 15 минут с помощью беспроводной зарядки мощностью 120 Вт.

В специальный блок питания разработчики добавили провод, способный передавать высокое электрическое напряжение.

Дата выхода на рынок новой зарядки пока неизвестна. Предположительно технология будет задействована в смартфонах следующего поколения.

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Автор: Денис Прядко