Китайская компания Xiaomi показала прототип технологии, которая позволяет зарядить смартфон всего за 8 минут.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале компании.
Во время теста компания использовала модифицированный Mi 11 Pro с батареей емкостью 4000 мАч.
Зарядное устройство способно полностью зарядить телефон за 8 минут с помощью проводной системы "HyperCharge" мощностью 200 Вт или за 15 минут с помощью беспроводной зарядки мощностью 120 Вт.
В специальный блок питания разработчики добавили провод, способный передавать высокое электрическое напряжение.
Дата выхода на рынок новой зарядки пока неизвестна. Предположительно технология будет задействована в смартфонах следующего поколения.
Читайте такжеXiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 5 с поддержкой NFC (фото, видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Xiaomi представила бюджетный компьютер размером с кубик Рубика
- Xiaomi показала уникальную камеру смартфона с выдвижным объективом (видео)
- Xiaomi представила портативную электронную книгу
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram