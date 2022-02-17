Nubia Red Magic 7 Pro оказался по ряду параметров уникальным устройством.

В Китае представили новое поколение игровых мобильников Nubia Red Magic.

Модель Red Magic 7 Pro интересна наличием дополнительного процессора, "невидимой" фронталки и поддержкой быстрой зарядки 135 Вт. Базовый Red Magic 7 лишен некоторых фишек старшей версии, но начинка у него тоже топовая.

Red Magic 7 Pro

Новинке достался 6,8-дюймовый OLED‑экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Она охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживает 10-битный цвет. Тач-сенсор – 960 Гц. А еще тут есть подэкранный сканер пальца и полупрозрачный корпус в одной из расцветок, через который увидеть работу кулера с RGB-подсветкой.

Помимо основного Snapdragon 8 Gen 1, "прошка" включает в себя второй чип Red Core 1. Выделенный процессор, как пояснили в компании, нужен для минимизации отклика сенсора на касания до миллисекундного диапазона. Также геймеры оценят триггеры, расположенные на одной из граней.

Несмотря на то, что максимальная мощность зарядки составляет 135 Вт, на комплект расщедрились и положили в коробку 165-ватнный адаптер питания. На полную зарядку аккумуляторной батареи смартфона уходит всего лишь 15 минут. На камерах компания не стала заострять внимание – тут довольно простой набор: 64, 8 и 2 Мп.

Red Magic 7

Показали и базовый Red Magic 7. Он отличается от старшей модели батареей на 4500 мАч и 120-ваттной зарядкой. Также изменили блок камер на тыльной стороне: у старшей модели он квадратный, а у младшей – прямоугольный. Чип Red Core 1 тоже не завезли. Тем не менее в комплекте точно такой же блок питания на 165 Вт. В остальном они идентичны.

Оба смартфона оснащены скоростным ОЗУ стандарта LPDDR5, стереодинамиками, USB-C, 3.5-мм аудиоразъемом для наушников, Wi-Fi 6, и модулем NFC для бесконтактных платежей. Из коробки они работают на Android 12 с фирменной оболочкой RedMagic OS 5.0.

Цены и доступность

Базовый Red Magic 7 поступит в продажу до конца недели, Pro-версия окажется на полках магазинов лишь в конце марта. Пока только в Китае, но наверняка со временем смартфоны доберутся и до нашего ритейла.

Red Magic 7 Pro

12+256 ГБ — 5299 юаней (23 499 грн)

16+256 ГБ — 5699 юаней (25 299 грн)

18+512 ГБ — 6499 юаней (28 199 грн)

18+1 ТБ — 7499 юаней (33 299 грн)

Red Magic 7

12+128 ГБ — 4799 юаней (21 299 грн)

12+256 ГБ — 5199 юаней (23 199 грн)

16+256 ГБ — 5599 юаней (24 899 грн)

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