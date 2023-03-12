Android-смартфоны уже давно предлагают дисплеи с повышенной плавностью, тогда как владельцам дешевых iPhone все еще приходится довольствоваться стандартными 60 Гц.

Похоже, что базовые модели новых Айфонов опять не получат 120-герцовые дисплеи. Слухи о планах перевести всю линейку на матрицы с технологией ProMotion ходят еще со времен iPhone 13, но из-за ограниченных масштабов производственных мощностей этого может не случиться.

Как сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера yeux1122, Apple уже заключила контракты на поставки дисплеев для iPhone 15.

Так, распределение по сравнению с текущим поколением не изменится – iPhone 15 Pro и Pro Max получат LTPO-дисплеи, которые умеют менять плавность от 10 до 120 Гц в зависимости от контента на экране. Тогда как базовая и "плюсовая" версии смартфона по-прежнему останутся со стандартными матрицами на 60 Гц.

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Из этого следует, что функция Always-On Display, которая стала одним из главных нововведений в новой линейке iPhone 14, тоже будет свойственна только самым дорогим айфонам этого года. Эта фича уже давно есть в смартфонах на Android и даже имеет там разные хитрости

Ранее аналогичной информацией поделился аналитик рынка дисплеев Росс Янг. По его словам, на текущий момент китайский производитель панелей BOE не располагает достаточными мощностями. Возможно, это изменится в 2024 году к релизу iPhone 16.

Что прямо сейчас известно про iPhone 15

Презентация линейки iPhone 15 традиционной состоится в сентябре. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. Этого требует закон ЕС об унификации зарядных портов.

Говоря об отличиях между обычными и Pro-моделями, известно, что iPhone 15 Pro и Pro Max получат более быстрый процессор A17, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ и, по слухам, они лишатся физических кнопок. Внешне все модели будут мало чем отличаться друг от друга.

Ранее несколько источников, в том числе Марк Гурман, рассказали, что в 2023 году Apple готовится выпустить флагманский айфон под новым названием и с уникальными функциями. Он придет на смену топовому iPhone Pro Max и получит название iPhone 15 Ultra. Позже появилась информация, что эта модель появиться только в рамках линейки iPhone 16 или более поздней версии

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