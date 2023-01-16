По слухам, несмотря на внедрение "островка", базовые модели iPhone 15 опять останутся с 60-герцовыми дисплеями.

По слухам, все версии iPhone 15, включая младшую модель, откажутся от характерной "моноброви" в пользу Dynamic Island. Китайское издание Sina, ссылаясь на инсайдеров, показало, как предположительно будет выглядеть iPhone 15 с новым интерактивным вырезом в дисплее.

Судя по рендерам, базовый айфон 15, который выйдет в 2023 году, практически не получит каких-либо других нововведений в плане дизайна: блок камер по-прежнему вмещает два модуля, расположенных по диагонали, задняя панель у гаджета глянцевая, а рамка – матовая.

По слухам, несмотря на внедрение "островка", базовые модели iPhone 15 опять останутся с 60-герцовыми дисплеями. Из-за этого новомодная функция Always-On Display, как и прежде, будет эксклюзивной для Pro-моделей. Кроме того, аппарату приписывают прошлогодний процессор A16 Bionic.

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По мнению многих пользователей и обзорщиков, новое решение с вырезом Dynamic Island, в котором появляются различные уведомления, является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании.

Основные изменения, по данным инсайдеров, коснутся "титанового" iPhone 15 Ultra. Эта версия айфона получит титановую заднюю панель с загнутыми гранями, аналогичной той, которая стоит в Apple Watch Ultra. Также у него будет двойная селфи-камера, а на задней панели появится перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

Все эти нововведения отразятся на цене – новинка будет стоить $1299 без учета налогов и отвязки от оператора. Таким образом полностью укомплектованный iPhone 15 Ultra с объемом памяти 1 ТБ может в конечном итоге будет стоить 1799 долларов (более 66 тыс. грн.), поскольку iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ стоит 1599 долларов.

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

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